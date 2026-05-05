Wolica. Szpital chorób płuc będzie włączony do kaliskiego "okrąglaka"?

2026-05-05 10:42

Szpital w Wolicy pod Kaliszem po lupą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jedynej w regionie lecznicy chorób płuc nie spina się budżet. Stąd audyt, którego skutkiem może być nawet włączenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Decyzji wiążących jeszcze nie ma.

wolica

i

Autor: radio eska

Szpital w Wolicy częścią szpitala wojewódzkiego w Kaliszu? Tego nie wyklucza Urząd Marszałkowski w Poznaniu, któremu obie placówki podlegają. Lecznicy w Wolicy, jedynej w regionie dla pacjentów z chorobami płuc, nie spina się budżet, dlatego marszałek prowadzi kontrolę. Skutkiem może być zmiana zarządzania. 

Szpital w Wolicy realizuje obecnie działania naprawcze określone w „Programie naprawczym na lata 2024 – 2026”, w zakresie optymalizacji przychodów i kosztów oraz w sferze organizacji i zarządzania oraz na bieżąco podejmuje działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej, a także zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań wobec kontrahentów.

Jednocześnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące przeprowadzenia kompleksowego audytu działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, którego celem będzie dokonanie wielowymiarowejobiektywnej oceny funkcjonowania podmiotu, w tym jego sytuacji organizacyjnej, operacyjnej i finansowej.

Wobec powyższego można stwierdzić, że rozpoczęto obecnie działania służące rzetelnej identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia, w tym potencjalnych dotychczas niezidentyfikowanych źródeł nieefektywności oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych kierunków działań umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji szpitala, w tym ewentualnego włączenia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Wyjaśnia Katarzyna Kretkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Szczegółów jednak poznański Urząd Marszałkowski nie podaje, ani terminów.

Na dziś wiadomo, że szpital w Wolicy jest jednym z wielu w Polsce, które mają problemy finansowe. Nie jest też od nich wolny szpital w Kaliszu.

Mapa Polski, której już nie ma. Pamiętasz, gdzie leżały te miasta w PRL-u? Sprawdź się w quizie!
Pytanie 1 z 15
Które z tych miast nie znajdowało się w województwie tarnowskim?

Polecany artykuł:

Boszkowo otwiera się na czworonogi. Powstała specjalna strefa dla psów i ich wł…