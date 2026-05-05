Wolica. Szpital chorób płuc będzie włączony do kaliskiego "okrąglaka"?

Szpital w Wolicy częścią szpitala wojewódzkiego w Kaliszu? Tego nie wyklucza Urząd Marszałkowski w Poznaniu, któremu obie placówki podlegają. Lecznicy w Wolicy, jedynej w regionie dla pacjentów z chorobami płuc, nie spina się budżet, dlatego marszałek prowadzi kontrolę. Skutkiem może być zmiana zarządzania.
Szpital w Wolicy realizuje obecnie działania naprawcze określone w „Programie naprawczym na lata 2024 – 2026”, w zakresie optymalizacji przychodów i kosztów oraz w sferze organizacji i zarządzania oraz na bieżąco podejmuje działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej, a także zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań wobec kontrahentów.
Jednocześnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące przeprowadzenia kompleksowego audytu działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, którego celem będzie dokonanie wielowymiarowejobiektywnej oceny funkcjonowania podmiotu, w tym jego sytuacji organizacyjnej, operacyjnej i finansowej.
Wobec powyższego można stwierdzić, że rozpoczęto obecnie działania służące rzetelnej identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia, w tym potencjalnych dotychczas niezidentyfikowanych źródeł nieefektywności oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych kierunków działań umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji szpitala, w tym ewentualnego włączenia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Wyjaśnia Katarzyna Kretkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Szczegółów jednak poznański Urząd Marszałkowski nie podaje, ani terminów.
Na dziś wiadomo, że szpital w Wolicy jest jednym z wielu w Polsce, które mają problemy finansowe. Nie jest też od nich wolny szpital w Kaliszu.