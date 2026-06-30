Obudził się milionerem! Jedyna „szóstka” w Polsce padła właśnie tutaj

Losowanie przeprowadzone w sobotę, 27 czerwca, przyniosło wielką radość osobie, która zagrała w Kaliszu. W całym kraju tylko na jednym kuponie skreślono poprawne liczby, co zagwarantowało wygraną rzędu 4 448 835,80 zł. Szczęśliwe liczby tego wieczoru to: 9, 10, 19, 23, 24 oraz 37.

Kupon, który przyniósł gigantyczną kwotę, został wydrukowany w punkcie Lotto znajdującym się na terenie Galerii Kalisz zlokalizowanej przy ulicy Poznańskiej. Taka kwota sytuuje się w ścisłej czołówce najwyższych sum zdobytych w tym wielkopolskim mieście.

Pomimo faktu, że nowa kaliska nagroda opiewa na solidne ponad 4,4 mln zł, to absolutny rekord południowej części województwa wciąż jest poza zasięgiem. Zgodnie z przypomnieniem serwisu Ostrow24.tv, niezrównany rezultat należy do gracza z powiatu krotoszyńskiego. Osoba ta w połowie sierpnia 2022 roku trafiła w Eurojackpot oszałamiające ponad 213 milionów złotych. Taka kwota pozostaje jednym z największych triumfów w dziejach polskich gier losowych.

Dla gracza z Kalisza miniony weekend na pewno będzie momentem przełomowym. Zdobyte ponad 4,4 miliona złotych uczyniło to miasto jedynym punktem na mapie Polski, gdzie podczas tego konkretnego losowania padła główna wygrana.

Jak grać w Lotto? Zobacz zasady najpopularniejszej gry liczbowej

Najsłynniejsza loteria w Polsce ma bardzo proste założenia. Chcąc powalczyć o fortunę, wystarczy zaznaczyć 6 liczb z puli 49 dostępnych na kuponie.

Za jeden zakład trzeba zapłacić zaledwie trzy złote. Gracze mogą wytypować liczby całkowicie samodzielnie, zdać się na los i zagrać na „chybił trafił” lub połączyć te dwie metody, gdzie maszyna uzupełnia ręcznie zaznaczony ciąg znaków.

Grać można w wielu rozsianych po kraju kolekturach, ale do dyspozycji pozostaje też platforma online oraz specjalna aplikacja na smartfony.

Dodatkową opcją jest Lotto Plus. Jeżeli gracz dorzuci zaledwie złotówkę, jego kupon bierze udział w równoległym losowaniu, w którym gwarantowana nagroda pierwszego stopnia to milion złotych. Często praktykowanym sposobem jest wykupienie gry na kilka kolejnych edycji, żeby nie ominąć szansy podczas rosnących kumulacji.