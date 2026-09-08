Przemoc, przeterminowane jedzenie i leki. Horror w domu dziecka pod Kaliszem

Marta Rajewska
2026-09-08 12:28

Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed Sądem Rejonowym w Kaliszu ruszył proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim.

Przed Sądem Rejonowym w Kaliszu ruszył proces ws. byłego opiekuna w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Ostrowie Kaliskim
Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku. Kontrola przeprowadzona w placówce wykazała szereg nieprawidłowości. We wtorek, 8 września przed Sądem Rejonowym w Kaliszu ruszył proces ws. byłego opiekuna. Mężczyzna miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego.

W następstwie szarpania i przetrzymywania siłą małoletniego spowodował u niego obrażenia ciała, które to naruszyły rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni. Następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - mówi prokurator Katarzyna Nowak. 

Prokuratura oskarżyła go także o dwukrotne uderzenie podopiecznej w pośladek. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

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