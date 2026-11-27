Stawiają na przyszłość, emocje, relacje i działanie. Fundacja Pełni Wartości realizuje projekt związany z budowaniem odporności psychicznej młodych pokoleń.

Widzimy, że różnie bywa pod kątem bezpieczeństwa, jest duża zmienność i na to dobrze jest się przygotować. Ten projekt stawia na cel wzmocnić psychicznie młodzież, budować ich odporność psychiczną, przygotować ich na radzenie sobie z wyzwaniami w życiu – mówi Agnieszka Kubicka-Błońska, z Fundacji Pełni Wartości.

W Projekcie biorą udział dzieci i młodzież ze Smart Clubu Szkoły Kompetencji Przyszłości, z I, II, III, IV i V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu a także przedstawiciele MGOPS Nowe Skalmierzyce i działającego w jego ramach Klubu Senior + Nowe Skalmierzyce, Klubu Seniora + w Sierzchowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Skalmierzycach, Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Część działań skierowana jest także do rodziców. W ramach projektu realizowane są działania kierowane do różnych grup.

Grupy młodsze mają takie zadania jak np. wyrażanie emocji przez sztukę. Oni malują obrazy, będą mieli wystawę tych obrazów podczas uroczystej gali, która będzie finałem projektu. Mamy grupy, które spotykają się z seniorami, też jest integracja międzypokoleniowa, dlatego że budowanie relacji odgrywa bardzo ważne znaczenie właśnie we wzmacnianiu tej odporności psychicznej młodzieży – tłumaczy Agnieszka Kubicka-Błońska.

W programie znalazły się również warsztaty dla rodziców, które stawiają na to, jak budować zdrowe i fajne relacje z dziećmi. Grupa nastolatków przygotowuje kampanię społeczną „Usłysz mnie”.

Celem tego filmu chcieliśmy w tym projekcie dać bardzo mocno przestrzeń dla młodzieży, żeby usłyszeć ich głos. To, o czym często nie chcą mówić. Często czują się niewysłuchani. Chodzi o to, żeby usłyszeć co im w duszy gra, czego oni potrzebują od nas dorosłych, żeby wyrastać na zdrowych, silnych ludzi gotowych, żeby radzić sobie z wyzwaniami – dodaje Agnieszka Kubicka-Błońska.

Gala podsumowująca projekt odbędzie się 3 grudnia w Auli UAM w Kaliszu.

Autor: Fundacja Pełni Wartości / Materiały prasowe