Dzieci jadły zwierzęcą karmę i mieszkały w przyczepie. Piły zimną wodę z kranu

Sąd Rejonowy w Kaliszu, II Wydział Karny wyrokiem z dnia 23 kwietnia tego roku, rozpoznał akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora Rejonowego w Kaliszu i uznał 49-letnią kobietę oraz 55-letniego mężczyznę za winnych znęcania się nad pozostającymi wobec nich w stałym stosunku zależności trojgiem ówcześnie małoletnich dzieci.

Sąd podzielił przy tym ustalenia dowodowe prokuratora, który zarzucił, obecnie już nieprawomocnie skazanym, że w okresie pomiędzy marcem 2020 roku a 27 czerwca 2022 roku w Kaliszu oraz w jednej z miejscowości w powiecie sieradzkim, pełniąc funkcję rodziny zastępczej, znęcali się fizycznie i psychicznie nad małoletnimi, w ten sposób, że nakazali im mieszkać w zniszczonej przyczepie kempingowej bez zaplecza sanitarnego, ogrzewania elektryczności, gdzie przebywały bez stosownego zabezpieczenia agresywne psy, które pogryzły jedno z dzieci, zmuszali je do pracy fizycznej, ponad siły, zaniedbywali higienę osobistą, nie zapewniali opieki medycznej, edukacji szkolnej ani też regularnych posiłków.

Jak ustalił prokurator, dzieci zmuszane były do picia wody zimnej z kranu oraz spożywania zwierzęcej karmy. Stosowano wobec nich również przemoc fizyczną i psychiczną - mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.