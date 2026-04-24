Dzieci jadły zwierzęcą karmę i mieszkały w przyczepie. Piły zimną wodę z kranu

- W Kaliszu zapadł wyrok dwóch lat więzienia dla rodziców zastępczych za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad trójką dzieci.
- W okresie od marca 2020 do czerwca 2022 roku w Kaliszu i powiecie sieradzkim, dzieci były zmuszane do mieszkania w przyczepie bez toalety, jedzenia psiej karmy, nie zapewniono im opieki medycznej ani edukacji.
- Sprawa wyszła na jaw, gdy dwaj bracia uciekli i opowiedzieli o swojej sytuacji pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej.
Dzieci jadły zwierzęcą karmę i piły zimną wodę z kranu. Wyrok dla rodziców zastępczych
Trzymali dzieci w przyczepie bez toalet, nie leczyli, nie puszczali do szkoły. Do jedzenia dawali psią karmę. Zostali skazani na kary dwóch lat więzienia. Przed sądem w Kaliszu zapadł wyrok ws. rodziców zastępczych, którzy przez ponad dwa lata - od marca 2020 do czerwca 2022 roku - znęcali się fizycznie i psychicznie nad trójką dzieci.
Sąd Rejonowy w Kaliszu, II Wydział Karny wyrokiem z dnia 23 kwietnia tego roku, rozpoznał akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora Rejonowego w Kaliszu i uznał 49-letnią kobietę oraz 55-letniego mężczyznę za winnych znęcania się nad pozostającymi wobec nich w stałym stosunku zależności trojgiem ówcześnie małoletnich dzieci.
Sąd podzielił przy tym ustalenia dowodowe prokuratora, który zarzucił, obecnie już nieprawomocnie skazanym, że w okresie pomiędzy marcem 2020 roku a 27 czerwca 2022 roku w Kaliszu oraz w jednej z miejscowości w powiecie sieradzkim, pełniąc funkcję rodziny zastępczej, znęcali się fizycznie i psychicznie nad małoletnimi, w ten sposób, że nakazali im mieszkać w zniszczonej przyczepie kempingowej bez zaplecza sanitarnego, ogrzewania elektryczności, gdzie przebywały bez stosownego zabezpieczenia agresywne psy, które pogryzły jedno z dzieci, zmuszali je do pracy fizycznej, ponad siły, zaniedbywali higienę osobistą, nie zapewniali opieki medycznej, edukacji szkolnej ani też regularnych posiłków.
Jak ustalił prokurator, dzieci zmuszane były do picia wody zimnej z kranu oraz spożywania zwierzęcej karmy. Stosowano wobec nich również przemoc fizyczną i psychiczną - mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
49-latka i o 6 lat starszy mężczyzna mają też 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i dożywotni zakaz sprawowania pieczy zastępczej. Wyrok nie jest prawomocny.
Dzieci uciekły od rodziców zastępczych
Sprawa wyszła na jaw, kiedy dwóch braci przeszło ponad 50 kilometrów spod Sieradza do Kalisza, by odnaleźć pracownicę Centrum Interwencji Kryzysowej i opowiedzieć jej o gehennie, jaką przechodzą w rodzinie zastępczej. Dziś pokrzywdzone dzieci mają 12, 18 i 19 lat.