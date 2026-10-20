Kalisz. Z czadem nie ma żartów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Marta Rajewska
2026-10-20 9:37

Czad zaatakował w jednym z budynków jednorodzinnych przy ul. Kuklińskiego w Kaliszu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. W wyniku podtrucia jedna osoba trafiła do szpitala.

Straż Pożarna
Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Z czadem nie ma żartów. Jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak podtruła się tlenkiem węgla.

Jedna osoba została przetransportowana do szpitala po tym, jak w jednym z budynków jednorodzinnych w Kaliszu przy ulicy Kuklińskiego doszło do emisji tlenku węgla. Zgłoszenie dotyczyło dwóch osób, które uskarżały się na ból i zawroty głowy. Emisja tlenku węgla powstała najprawdopodobniej na skutek niesprawnego piecyka gazowego – mówi Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na miejscu pracowały cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej, a także zespół ratownictwa medycznego. Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i sprawdzanie urządzeń grzewczych.

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