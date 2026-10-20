Kalisz. Z czadem nie ma żartów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Z czadem nie ma żartów. Jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak podtruła się tlenkiem węgla.

Jedna osoba została przetransportowana do szpitala po tym, jak w jednym z budynków jednorodzinnych w Kaliszu przy ulicy Kuklińskiego doszło do emisji tlenku węgla. Zgłoszenie dotyczyło dwóch osób, które uskarżały się na ból i zawroty głowy. Emisja tlenku węgla powstała najprawdopodobniej na skutek niesprawnego piecyka gazowego – mówi Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na miejscu pracowały cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej, a także zespół ratownictwa medycznego. Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i sprawdzanie urządzeń grzewczych.