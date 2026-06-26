Kalisz. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Ruszają weekendowe kontrole

Marta Rajewska
2026-06-26 13:30

Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu rozpoczyna weekendowe kontrole.

Jedzenie
Autor: pixabay/ CC0 1.0 zdj.ilustracyjne

Sanepid w Kaliszu skontroluje targowiska, lodziarnie i punkty małej gastronomii. Rozpoczynają się weekendowe kontrole. W przypadku targowisk inspektorzy będą zwracać uwagę na produkty spożywcze różnego pochodzenia.

Musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie - mówi nam Anna Napierała, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Kontrole są niezapowiedziane. Inspektorzy odwiedzą również lodziarnie i punkty małej gastronomii. 

Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody. Jeżeli chodzi o lody w niektórych przypadkach są pobierane próbki do badań mikrobiologicznych i wtedy sprawdzamy czy te lody korzystnie wpływają na zdrowie człowieka, czy nie ma w nich np. salmonelli - dodaje Anna Napierała

Osoba, która nie przestrzega warunków sanitarno-higienicznych i nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat. 