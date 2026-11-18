Kochają taniec i tą pasją chcą łączyć pokolenia. Trzy uczennice V LO w Kaliszu przygotowują w ramach ogólnopolskiej olimpiady ZWOLNIENI z TEORII projekt „Dance Across Generations – Taniec wśród pokoleń”.

Nasza inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń poprzez taniec, integrację i wspólną zabawę. W lutym 2027 roku planujemy organizację warsztatów tanecznych, skierowanych do osób w wieku od 10 do 70 lat - mówią autorki projektu Martyna Szczęsna, Wiktoria Talar i Julia Wiącek.

Warsztaty mają odbyć się w trzech miastach - w Kaliszu, Poznaniu i Katowicach. Pierwsze planowane są na 6 lutego.

Zaprosimy ludzi wszystkich, młodszych, starszych. Będą bloki, w sensie będą trzy style tańca. Około 5 godzin będzie trwać całe to spotkanie - mówi Martyna. - Jeszcze się zastanawiamy nad tym jakie tańce będą, ale bierzemy pod uwagę styl, w którym my tańczymy, czyli dancehall. Ewentualnie jakieś podstawy hip-hopu i coś dla starszych też się znajdzie. No na przykład jakiś walc, salsa. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Zależny nam na tym, by warsztaty poprowadzili instruktorzy zawodowi, tak by było to profesjonalne - dodaje Wiktoria.

Zanim odbędą się zajęcia - dziewczyny chcą swój projekt promować w szkołach, DPSach czy Domach Seniora.

Kochamy taniec, to nasza pasja - mówi Julia. - Taniec dodaje nam pewności siebie. Pokazuje prawdziwe "ja" i nie dość, że my chcemy tańczyć i kochamy to, to chcemy też pokazać to innym. Starszym i młodszym. Dlatego to łączymy te pokolenia, żeby zobaczyli.

Taniec może połączyć pokolenia - przekonują Martyna Szczęsna, Wiktoria Talar i Julia Wiącek z V LO w Kaliszu.

Prace nad projektem trwają. Dziewczynom można pomóc - wspierając je - w różny sposób - w tym projekcie.