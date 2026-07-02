Kalisz. Przygotowania na ostatniej prostej! Przed nami Nocny Półmaraton Bursztynowa Hellena!

2026-07-02 9:21

1000 biegaczy stanie na starcie VIII Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena”. Start biegu zaplanowano w sobotę na godzinę 22:00 przy Hali Kalisz Arena. Medialnym partnerem jest Radio Eska.

Dwie strony złotego medalu Nocnego Półmaratonu w Kaliszu. O szczegółach biegu przeczytasz na Eska Kalisz.
Autor: Bursztynowa Hellena/ Facebook

Przygotowania na ostatniej prostej! Bo już w sobotę 4 lipca kaliskimi ulicami przebiegną uczestnicy "Bursztynowej Helleny". W tym roku zainteresowanie biegiem było bardzo duże i w szybkim tempie chętni zapełnili limit - 1000 uczestników.

Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena” od ośmiu lat należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w Wielkopolsce. Dzięki wyjątkowej formule nocnego biegu, wakacyjnemu terminowi oraz profesjonalnej organizacji impreza przyciąga zawodników z całej Polski. Bieg rozgrywany jest na atestowanej trasie o długości 21,0975 km, prowadzącej przez główne ulice miasta.

Półmaraton jest jednocześnie częścią Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.

W wydarzeniu biorą udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy z całej Polski. Nocna atmosfera, szybka atestowana trasa oraz wyjątkowy klimat Kalisza sprawiają, że półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz najciekawszych letnich imprez biegowych.

Informują organizatorzy.

Najważniejsze informacje :

Data: 4 lipca 2026 r.

Start: godz. 22:00

Miejsce: Hala Kalisz Arena

Dystans: 21,0975 km (trasa z atestem)

Limit uczestników: 1000 osób.

Bieg oznacza jednak zmiany w organizacji ruchu na wybranych ulicach Kalisza:

📍 ZAKAZ PARKOWANIA

🔸 Od 3 lipca (piątek) godz. 22:00 do 5 lipca (niedziela) godz. 6:00

• parkingi przy Hali Arena

• parkingi przy Zespole Szkół nr 9

🔸 Od 4 lipca (sobota) godz. 18:00 do 5 lipca godz. 2:00 zakaz parkowania obowiązywać będzie m.in. na ulicach:

• Wyszyńskiego

• Wojciechowskiego

• Górnośląskiej

• Śródmiejskiej

• al. Wolności

• Wał Staromiejski

• Częstochowskiej

• Narutowicza

• Babina

🚗 ZAMKNIĘCIA ULIC

🕘 4 lipca od godz. 21:00 do ok. 1:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu (decyzję o faktycznym zamknięciu podejmie Policja).

⚠️ Na wybranych odcinkach (m.in. Al. Wojska Polskiego, Wrocławskiej, Górnośląskiej, Warszawskiej, Łódzkiej i Szlaku Bursztynowym) ruch będzie utrzymany w ograniczonym zakresie – zgodnie z oznakowaniem i poleceniami służb.

🙏 Prosimy mieszkańców o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów oraz zaplanowanie alternatywnych tras przejazdu. Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie dla uczestników biegu!

Szczegóły znajdziecie TUTAJ

Medialnym patronem VIII Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena” jest Radio Eska.

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