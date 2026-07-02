Kalisz. Przygotowania na ostatniej prostej! Przed nami Nocny Półmaraton Bursztynowa Hellena!

Przygotowania na ostatniej prostej! Bo już w sobotę 4 lipca kaliskimi ulicami przebiegną uczestnicy "Bursztynowej Helleny". W tym roku zainteresowanie biegiem było bardzo duże i w szybkim tempie chętni zapełnili limit - 1000 uczestników.
Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena” od ośmiu lat należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w Wielkopolsce. Dzięki wyjątkowej formule nocnego biegu, wakacyjnemu terminowi oraz profesjonalnej organizacji impreza przyciąga zawodników z całej Polski. Bieg rozgrywany jest na atestowanej trasie o długości 21,0975 km, prowadzącej przez główne ulice miasta.
Półmaraton jest jednocześnie częścią Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.
W wydarzeniu biorą udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy z całej Polski. Nocna atmosfera, szybka atestowana trasa oraz wyjątkowy klimat Kalisza sprawiają, że półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz najciekawszych letnich imprez biegowych.
Informują organizatorzy.
Najważniejsze informacje :
Data: 4 lipca 2026 r.
Start: godz. 22:00
Miejsce: Hala Kalisz Arena
Dystans: 21,0975 km (trasa z atestem)
Limit uczestników: 1000 osób.
Bieg oznacza jednak zmiany w organizacji ruchu na wybranych ulicach Kalisza:
📍 ZAKAZ PARKOWANIA
🔸 Od 3 lipca (piątek) godz. 22:00 do 5 lipca (niedziela) godz. 6:00
• parkingi przy Hali Arena
• parkingi przy Zespole Szkół nr 9
🔸 Od 4 lipca (sobota) godz. 18:00 do 5 lipca godz. 2:00 zakaz parkowania obowiązywać będzie m.in. na ulicach:
• Wyszyńskiego
• Wojciechowskiego
• Górnośląskiej
• Śródmiejskiej
• al. Wolności
• Wał Staromiejski
• Częstochowskiej
• Narutowicza
• Babina
🚗 ZAMKNIĘCIA ULIC
🕘 4 lipca od godz. 21:00 do ok. 1:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu (decyzję o faktycznym zamknięciu podejmie Policja).
⚠️ Na wybranych odcinkach (m.in. Al. Wojska Polskiego, Wrocławskiej, Górnośląskiej, Warszawskiej, Łódzkiej i Szlaku Bursztynowym) ruch będzie utrzymany w ograniczonym zakresie – zgodnie z oznakowaniem i poleceniami służb.
🙏 Prosimy mieszkańców o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów oraz zaplanowanie alternatywnych tras przejazdu. Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie dla uczestników biegu!
Szczegóły znajdziecie TUTAJ
Medialnym patronem VIII Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena” jest Radio Eska.