Kalisz. Przygotowania na ostatniej prostej! Przed nami Nocny Półmaraton Bursztynowa Hellena!

Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena” od ośmiu lat należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w Wielkopolsce. Dzięki wyjątkowej formule nocnego biegu, wakacyjnemu terminowi oraz profesjonalnej organizacji impreza przyciąga zawodników z całej Polski. Bieg rozgrywany jest na atestowanej trasie o długości 21,0975 km, prowadzącej przez główne ulice miasta.

Półmaraton jest jednocześnie częścią Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.

W wydarzeniu biorą udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy z całej Polski. Nocna atmosfera, szybka atestowana trasa oraz wyjątkowy klimat Kalisza sprawiają, że półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz najciekawszych letnich imprez biegowych.