Kalisz. 269. urodziny Wojciecha Bogusławskiego. Teatr zaprasza do wspólnego świętowania

PLAN DNIA, sobota 11.04.2026:

Pilates na Dużej Scenie

10:30–12:00

Prowadzi: Greta Polańska Moidini · max. 15 osób · tylko dla osób pełnoletnich, wymagane zapisy na [email protected]

Strój - wygodne ubranie do ruchu, maty do ćwiczeń

Warsztaty tworzenia masek teatralnych dla dzieci

12:00–13:30

Maski to niezbędny rekwizyt teatralny od tysięcy lat. Każde dziecko stworzy własną i wyniesie kawałek teatralnej historii.

Prowadzi: Kamila Widmańska · Malarnia · dla dzieci 5-10 lat, wymagane zapisy na [email protected]

Wyprzedaż kostiumów i plakatów teatralnych

12:00–16:00

Kostiumy z teatralnej kostiumerii szukają nowych domów! Przy okazji będzie można zdobyć plakaty teatralne, przy okazji wspierając Anię Mrówczyńską.

Prezenty od Bogusławskiego

od 15:00

Pierwszych 50 osób, które od 15:00 pojawi się w Kasie Teatru może zdobyć bilety na spektakle repertuarowe za połowę ceny.

Warsztaty charakteryzacji teatralnej

16:00–17:30

Charakteryzatorki Teatru wprowadzą Cię w tajniki przemiany - takiej, jaką przechodzą aktorzy przed spektaklami. Warsztaty dla młodzieży 12+.

Prowadzą: Anna Kalinowska i Monika Filipczak · wymagane zapisy [email protected]

Tańczymy z Bogusławskim

ok. 22:00

Kończymy urodziny tak, jak powinny się kończyć - na parkiecie! Zapraszamy na wieczorne tańce w Kontrabasie. Pulpitem dj-skim zawładnie aktorskie trio: Malwina Brych, Aleksandra Lechocińska oraz Błażej Stencel - jako DROPSY