Kalisz. 269. urodziny Wojciecha Bogusławskiego. Teatr zaprasza do wspólnego świętowania

Wojciech Bogusławski herbu Świnka (1757–1829) – aktor, reżyser, pisarz, śpiewak operowy, dramatopisarz. Ojciec teatru polskiego, założyciel i patron Teatru w Kaliszu. 269. rocznica jego urodzin to doskonały moment, by zajrzeć za kulisy i poznać teatr od środka.
PLAN DNIA, sobota 11.04.2026:
Pilates na Dużej Scenie
10:30–12:00
Prowadzi: Greta Polańska Moidini · max. 15 osób · tylko dla osób pełnoletnich, wymagane zapisy na [email protected]
Strój - wygodne ubranie do ruchu, maty do ćwiczeń
Warsztaty tworzenia masek teatralnych dla dzieci
12:00–13:30
Maski to niezbędny rekwizyt teatralny od tysięcy lat. Każde dziecko stworzy własną i wyniesie kawałek teatralnej historii.
Prowadzi: Kamila Widmańska · Malarnia · dla dzieci 5-10 lat, wymagane zapisy na [email protected]
Wyprzedaż kostiumów i plakatów teatralnych
12:00–16:00
Kostiumy z teatralnej kostiumerii szukają nowych domów! Przy okazji będzie można zdobyć plakaty teatralne, przy okazji wspierając Anię Mrówczyńską.
Prezenty od Bogusławskiego
od 15:00
Pierwszych 50 osób, które od 15:00 pojawi się w Kasie Teatru może zdobyć bilety na spektakle repertuarowe za połowę ceny.
Warsztaty charakteryzacji teatralnej
16:00–17:30
Charakteryzatorki Teatru wprowadzą Cię w tajniki przemiany - takiej, jaką przechodzą aktorzy przed spektaklami. Warsztaty dla młodzieży 12+.
Prowadzą: Anna Kalinowska i Monika Filipczak · wymagane zapisy [email protected]
Tańczymy z Bogusławskim
ok. 22:00
Kończymy urodziny tak, jak powinny się kończyć - na parkiecie! Zapraszamy na wieczorne tańce w Kontrabasie. Pulpitem dj-skim zawładnie aktorskie trio: Malwina Brych, Aleksandra Lechocińska oraz Błażej Stencel - jako DROPSY