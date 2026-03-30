19 spektakli i ponad 100 aktorów i aktorek. Przed nami 66. Kaliskie Spotkania Teatralne

Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej, najstarszy i jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce, po raz kolejny stanie się przestrzenią prezentacji najciekawszych ról teatralnych współczesnego teatru. W tegorocznym programie znalazło się 19 spektakli z całej Polski w których wystąpi 104 aktorów i aktorek. W Kaliszu pojawią się m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Maja Komorowska, Borys Szyc, Jan Englert, Daniel Olbrychski.

Mamy bardzo dużo przedstawień takich bardzo silnie, myślę emocjonalnie wiążących widzów – mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Głównym wątkiem tegorocznych spektakli są relacje osobiste, rodzinne, międzyludzkie, ale nie tylko. Dodaje Bartosz Zaczykiewicz.

Drugi wątek to są relacje jakby trochę polityczne. I też refleksja nad światem, w którym żyjemy. I te rzeczy się właściwie między sobą przenikają, to znaczy wszystkie te spektakle są albo w jednym, albo w drugim miejscu, albo w obu naraz.

REPERTUAR 66. KALISKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH

PROLOG – spektakle wyjazdowe

18.04 „Brytanik” Jean Racine, reż. Grzegorz Wiśniewski, Teatr Wybrzeże w Gdańsku 2.05 „Termopile polskie” Tadeusz Miciński reż. Jan Klata, Teatr Narodowy w Warszawie

SOBOTA 9.05

18:00 Inauguracja 66. KST „Sceny z życia małżeńskiego” na motywach scenariusza Ingmara Bergmana, reż. Katarzyna Minkowska, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Duża Scena)

NIEDZIELA 10.05

16:00 „Malexander 2.0” Przemysław Wasilkowski, Rafał Sabara, reż. Rafał Sabara, Stowarzyszenie Wątki Sztuki im. Stanisława i Jerzego Łapińskich, Teatr Powszechnyim. Zygmunta Hübnera (CKiS Studio)

18:00 „Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej” Ivor Martinić, reż. Iwona Kempa, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (CKiS)

20:00 „Śmierć i dziewczyna” Ariel Dorfman, reż. Jarosław Tumidajski, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (Scena Kameralna)

PONIEDZIAŁEK 11.05

17:00 „Matka i dziecko” Jon Fosse, reż. Adam Sajnuk, Teatr WARSawy (Scena Kameralna)

19:00 „Handlarze gumek” Hanoch Levin, reż. Adam Sajnuk, Teatr 6. piętro w Warszawie (Teatrodrom Łódzka)

WTOREK 12.05

17:30 „Mireczek” wg. Aleksandry Zbroji, reż. Krzysztof Popiołek, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Scena Kameralna)

19:30 „Pigmalion” Andrzej Błażewicz, Mikita Iłynczyk, reż. Mikita Iłynczyk, Teatr Polski w Poznaniu (Duża Scena)

ŚRODA 13.05

17:00 „Separatka” Joanna Szczepkowska, reż. Joanna Szczepkowska, Teatr Polski w Warszawie, Fundacja Joanny Szczepkowskiej na Rzecz Inicjatyw Artystycznych i Społecznych (Duża Scena)

19:30 „Kofman. Podwójne wiązanie” Janusz Margański, Monika Muskała, reż. Katarzyna Kalwat, Nowy Teatr w Warszawie (Teatrodrom Łódzka)

CZWARTEK 14.05

17:15 „Miło cię było zobaczyć” Bartosz Cwaliński, Stanisław Chludziński, reż. Stanisław Chludziński, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (CKiS Studio)

19:15 „Zaćmienie w dwóch aktach” Pablo Remón, reż. Grzegorz Małecki, Teatr Narodowy w Warszawie (Scena Kameralna)

PIĄTEK 15.05

17:00 „Król komedii” Wojciech Ogrodziński, reż. Marta Miłoszewska, Teatr Komedia w Warszawie (CKiS)

18:30 „Uroczystość” Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, reż. Małgorzata Bogajewska, Teatr Ludowy w Krakowie (Duża Scena)

21:30 „Piosenki mojej mamy, czyli w domu bez zmian” Ewa Szumska, opieka reżyserska: Ula Kijak, Teatr Polski w Poznaniu (CKiS Studio)

SOBOTA 16.05

16:00 “Żar” Christopher Hampton wg Sandora Maraiego, reż. Jan Englert, Teatr Polonia w Warszawie (Duża Scena)

18:00 “Ellen Babić” Marius von Mayenburg, reż. Piotr Biedroń, Teatr Nowy w Poznaniu (Scena Kameralna)

20:00 “Żar” Christopher Hampton wg Sandora Maraiego, reż. Jan Englert, Teatr Polonia w Warszawie (Duża Scena)

Ok. 21:35 Ogłoszenie Werdyktu Jury

DS Duża Scena – pl. Bogusławskiego 1 SK Scena Kameralna– ul. Teatralna 1 CKiS Centrum Kultury i Sztuki – ul. Łazienna 6 STUDIO Scena Studio Centrum Kultury i Sztuki – ul. Łazienna 6 TD Teatrodrom Łódzka – hala OSRiR, ul. Łódzka 19/29