Najstarszy maturzysta w Polsce nie zdał po raz trzeci. 87-letni pan Józef mówi wprost: „Zostałem skrzywdzony”

Pan Józef przyszedł na świat w 1939 roku i jako dziecko w okresie II wojny światowej został umieszczony w niemieckim obozie zlokalizowanym na terenie Łodzi. Mężczyzna ocalał, po czym przeprowadził się do Kalisza, gdzie z powodzeniem ukończył tamtejsze technikum. Przez lata był zatrudniony między innymi jako ślusarz, zajmował się produkcją dywanów i prowadził autobusy, jednak jego ogromnym pragnieniem cały czas pozostawało zdanie matury.

Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało. Zawsze o niej marzyłem - mówi senior.

Józef Peruga z Kalisza od lat walczy o marzenie. Pan Józef znowu oblał

Po przejściu na emeryturę kaliszanin podjął próbę zrealizowania swojego dawnego celu. W 2024 roku podczas pierwszego podejścia udało mu się zdać egzaminy ustne, jednak wyzwaniem nie do przejścia okazały się testy pisemne obejmujące matematykę i język polski. Zadeklarował wówczas, że zamierza próbować swoich sił w następnym roku.

Uczyłem się systematycznie cały rok, ale tym razem miałem pomoc, zgłosiły się do mnie panie korepetytorki i już nie musiałem uczyć się sam - mówił Józef Peruga.

Niestety w 2025 roku również musiał przełknąć gorycz porażki. Chociaż początkowo czuł umiarkowany optymizm wobec tegorocznego egzaminu, po raz trzeci nie udało mu się uzyskać zadowalających wyników i nie może jeszcze świętować sukcesu.

Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego - mówi wyraźnie smutny i rozczarowany. Uważam, że zostałem skrzywdzony - dodaje i opowiada, że najgorzej poszło mu z języka polskiego. Ale ja byłem zadowolony z mojej pracy, pisałem rozprawę o Lalce i o Reymoncie - mówi dziennikarce Super Expressu.

Senior najbliżej był zdania matury z matematyki. Tutaj zabrało naprawdę niewiele... Mężczyzna deklaruje jednak, że nie zamierza łatwo się poddać w tej sprawie.

Będę się odwoływał - mówi.

Zapytany o to, czy w razie negatywnego rozpatrzenia odwołania, ponownie spróbuje swoich sił podczas kolejnej matury, zareagował niepewnością.

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Zastanowię się - mówi Super Expressowi smutnym głosem.

Moim zdaniem oni krzywdzą ludzi - dodaje na koniec najstarszy maturzysta w Polsce.

87-letni pan Józef znów poniósł porażkę na maturze. Senior jest bezlitosny w ocenie CKE

Z danych udostępnionych 8 lipca przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że wszystkie egzaminacyjne wyzwania zaliczyło w tym roku 81,1 procent abiturientów. Aby zyskać upragnione świadectwo dojrzałości, niezbędne było przekroczenie progu 30 procent punktów na każdym z wymaganych egzaminów obowiązkowych. Ta sztuka nie powiodła się średnio co piątemu kandydatowi, a wśród nich znalazł się także 87-letni Józef Peruga.