344 stulatków mieszka w Wielkopolsce. Najstarsza 109-latka mieszka w Kaliszu!

Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać świadczenie honorowe. Raz przyznane – ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo oprócz podstawowego świadczenia – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Co ważne, świadczenie to mogą otrzymać, nie tylko klienci ZUS, ale również stulatkowie, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo, np. do emerytury lub renty.

Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać wniosku. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia honorowego stulatek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.