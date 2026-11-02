12-latek potrącony przez motocyklistę. Chłopca zabrał śmigłowiec

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 17. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, w miejscowości Janków w powiecie kaliskim doszło do potrącenia dziecka przez motocyklistę. - W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby; zostały zabrane do szpitala – powiedział.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kom. Anna Jaworska-Wojnicz przekazała PAP, że potrącone dziecko ma 12 lat.

- Według wstępnych ustaleń 27-letni motocyklista potrącił 12-letniego chłopca, którego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Z kolei motocyklistę do szpitala zabrała karetka pogotowia – powiedziała.

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Dodała, że motocyklista był trzeźwy, ale nie posiadał „wymaganej kategorii uprawnień do prowadzenia tego pojazdu”. Policja wciąż ustala szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.