Kalisz. Najlepsi na kortach przy Łódzkiej. Przed nami Mistrzostwa Polski

Święto tenisa w Kaliszu.

We wtorek 23 czerwca ruszają Drużynowe Mistrzostwa Polski chłopców do lat 16. Kilkudziesięciu młodych tenisistów przez trzy dni walczyć będzie o medale na kortach przy ulicy Łódzkiej oraz na kortach w Parku Przyjaźni.

- Warto przyjść i zobaczyć te zmagania - zaprasza Joanna Trzcińska z klubu Calisia Tenis Pro - organizatora turnieju.

Od 23. czerwca do 26. czerwca w Kaliszu, nasz klub Calisa Tenis Pro wraz Polskim Związkiem Tenisowym, Kaliskim Towarzystwem Tenisowym, przy udziale Urzędu Miasta i wszystkich naszych przyjaciół tenisowych, organizujemy drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym, w kategorii U16. Przyjedzie 16 najlepszych drużyn z całego kraju i będziemy walczyć, oczywiście my takę, jako klub, jako nasza drużyna Kalisja Tenis Pro. Bardzo fajny projekt, bardzo fajni ludzie, no i przede wszystkim dużo, dużo emocji, dużo, dużo sportu i dużo tenisa.

W złoty medal mierzą kaliscy tenisiści - dodaje Joanna Trzcińska.

W zeszłym roku zdobyliśmy złoto, więc w tym roku również mierzymy o złoto i będziemy o to walczyć. Mam nadzieję, że się uda i dumnie będziemy mogli powiedzieć, że "mamy to!".

Mecze rozgrywane będą od 9.00 do 18.00. Wstęp dla kibiców jest wolny.

Medialnym partnerem mistrzostw jest Radio Eska.