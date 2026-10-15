Makabryczne odkrycie na posesji. Nie żyją dwie osoby. Tragedia pod Kaliszem

Świadek powiadomił, że od kilku dni nie widział tej kobiety. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść do środka dopiero po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała - powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz.