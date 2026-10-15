Makabryczne odkrycie na posesji. Nie żyją dwie osoby. Tragedia pod Kaliszem

Ciała mężczyzny i kobiety znaleziono na posesji w Zbiersku Kolonii w powiecie kaliskim.
Na obecną chwilę na miejscu jest lekarz, wypisuje karty zgonu. Ciała zostaną zabezpieczone do sekcji. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Dopiero po sekcji będziemy mogli ewentualnie podać przyczynę zgonu tych osób -
- informuje Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu, która dodaje, że służby zawiadomił świadek.
Świadek powiadomił, że od kilku dni nie widział tej kobiety. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść do środka dopiero po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała - powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz.
Na miejscu pracują służby, na razie nie wiadomo jak doszło to śmierci tych osób.