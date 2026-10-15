Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek, 15 października, w Zbiersku Kolonii w powiecie kaliskim. Na terenie jednej z prywatnych posesji znaleziono zwłoki dwojga ludzi — 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na miejscu interweniowały służby, a sprawą zajęła się policja pod nadzorem prokuratury.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci obu osób. Śledczy ustalają również, od kiedy kobieta i mężczyzna nie żyli.

Nie widział sąsiadki od kilku dni. Zaalarmował policję

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu od świadka, który zaniepokoił się, że od kilku dni nie widział swojej sąsiadki. Na miejsce skierowano patrol policji.

— Świadek powiadomił, że od kilku dni nie widział tej kobiety. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są zwłoki dwóch osób — przekazała Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka kaliskiej policji, w rozmowie z Radiem ESKA.

Jak wynika z przekazanych informacji, na terenie posesji znajdowały się również psy. Zanim funkcjonariusze mogli bezpiecznie wejść do środka i przeprowadzić czynności, konieczne było ich odłowienie.

Na miejscu pracował prokurator. Ciała zabezpieczono do sekcji

Po potwierdzeniu śmierci 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić okoliczności tragedii. Na posesji pracowali policjanci oraz prokurator, pod którego nadzorem prowadzono działania.

— Na obecną chwilę na miejscu jest lekarz, wypisuje karty zgonu. Ciała zostaną zabezpieczone do sekcji. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Dopiero po sekcji będziemy mogli ewentualnie podać przyczynę zgonu tych osób — mówiła wcześniej Anna Jaworska-Wojnicz.

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Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich

Jak przekazała rzeczniczka policji, na obecnym etapie wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Nie oznacza to jednak, że sprawa została wyjaśniona. Wciąż nie ustalono dokładnej przyczyny śmierci ani tego, kiedy doszło do zgonów.

— Na dziś nie wiadomo, od kiedy osoby te nie żyją — przekazała policja.

Kluczowe dla dalszych ustaleń będą wyniki sekcji zwłok oraz pozostałe czynności prowadzone przez śledczych. To one pomogą określić, co wydarzyło się na posesji w Zbiersku Kolonii.

Sprawa pozostaje w toku. Do czasu uzyskania wyników badań przyczyna śmierci 71-latki i 38-latka nie została oficjalnie potwierdzona.