Co ze szpitalem w Wolicy? W Kaliszu odbyły się obrady w sprawie lecznicy

Jaka przyszłość czeka szpital w Wolicy? W Kaliszu odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji placówki. Pomysłodawcą wydarzenia był wicestarosta kaliski Paweł Kaleta oraz radni powiatowi. Zaproszenie na spotkanie otrzymali wszyscy parlamentarzyści z naszego okręgu oraz radni województwa wielkopolskiego i powiatu kaliskiego, a także samorządowcy.
Chcemy, aby ten szpital pozostał, żeby leczył pacjentów z całego naszego regionu. My jako radni powiatu nie mamy bezpośredniego przełożenia na decyzje w tym temacie, ale bardzo chcemy wyrazić nasze wsparcie dla naszych mieszkańców, bo dla nich działa ten szpital. Wydaje nam się, że w tym momencie szpital jest, jeżeli chodzi o kontekst medyczny w dobrej sytuacji, więc chcielibyśmy, żeby kontynuował swoją misję i nie był ograniczany, bo dochodzą nas sygnały, że nastąpi konsolidacja, zmniejszenie liczby łóżek – mówi Paweł Kaleta.
Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jest to bardzo delikatna materia. Bardzo łatwo coś zepsuć. Trzeba każde decyzje podejmować rozważnie, bo potem jest bardzo trudno cokolwiek odbudować, albo wręcz jest to niemożliwe. Natomiast chyba nie muszę nikomu mówić, że szpital w Wolicy jest bardzo ważną jednostką pulmonologiczną. Na zebraniu w Ministerstwie wyraźnie podkreślono, że jest to szpital strategiczny dla pulmonologii, dla Wielkopolski, zwłaszcza dla rejonu południowego Wielkopolski – dodaje Sławomir Wysocki, szef szpitala w Wolicy.
Urząd Marszałkowski, któremu szpital podlega, zaplanował przeprowadzenia audytu.
Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala w wskazanie takich rozwiązań, które będą pokazywały nam funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie tak, żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego - tłumaczy Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.