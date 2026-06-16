Co ze szpitalem w Wolicy? W Kaliszu odbyły się obrady w sprawie lecznicy

Czy szpital chorób płuc i gruźlicy w Wolicy pod Kaliszem zostanie połączony z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu? W poniedziałek, 15 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego odbyły się obrady w sprawie podkaliskiej lecznicy.

Autor: mraj/ Archiwum prywatne